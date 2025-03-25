Özel’den Saraçhane Gösterilerine Tepki

ÖZGÜR ÖZEL’İN TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Saraçhane’de gerçekleşen izinsiz gösteriler esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ailesine yönelik edilen hakaretlere sert bir şekilde reaksiyon gösterdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, siyasetin temiz bir üslupla yürütülmesi gerektiğini belirten Özel, hakaret ve küfrün asla kabul edilemeyeceğini ifade etti.

HAKARETLERİN KABUL EDİLEMEZLİĞİ

Saraçhane’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen eylemlerde, bazı kişiler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik ağır hakaretlerde bulundu. Bu durumu görmezden gelmeyen Özgür Özel, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Haklı Tepkiyi Değersizleştirmeyin.”

Özel, gösterilerdeki hakaretlerin milletin demokratik itirazını gölgede bırakmasına izin vermeyeceklerini belirtti. “Bu küfür edenlerle, Saraçhane’de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın” diyen CHP lideri, birkaç kişiye ait terbiyesizliğin genelleştirilerek halkın haklı tepkisinin değersizleştirilmesine karşı çıktı. Özel’in bu konudaki görüşleri dikkat çekti.