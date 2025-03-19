Özel: Gözaltılar Ön Seçime Engel Olamaz

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YENİ OPERASYON

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyon sürecinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

olağanüstü toplantı

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde kurmayları ve bazı MYK üyeleriyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. CHP lideri, daha sonra İstanbul’a geçmeye karar aldı.

özgür özel’in sosyal medya tepkisi

Genel Başkan Özgür Özel, ilk tepkisini sosyal medya paylaşımıyla gösterdi. Özel, “Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir.” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Özel, “Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez. Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır… Yine öyle olacak. Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak.” dedi.

kurumsal saldırı iddiaları

Özel, Halk TV yayınına katılarak CHP’ye yönelik bir kurumsal saldırı olduğunu belirtti. “Dört günlük gözaltı süresi var, tam ön seçim gününe denk geldi. Darbe girişimiyle karşı karşıyayız.” ifadelerini kullandı. 23 Mart’ta planlanan ön seçimin gerçekleşeceğini vurgulayan Özel, “Ben nerede olursam olayım, 23 Mart günü herkesi sandık başına bekliyorum. Biz ne şartta olursak olalım, dışarda da olsak içerde de olsak o sandıklar kurulacak.” şeklinde konuştu.

mansur yavaş’ın tepkisi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. “Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez.” diyen Yavaş, “Dün diploma iptali, bugün sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkanımızın evinin önüne yığılan polisler ve ekibine yönelik gözaltı işlemleri… Bu tablo, hukuk devletine yakışmıyor.” değerlendirmesini yaptı. Yavaş, “Gözaltı nedeni belli olmasa da; Daha önce adliyeye gidip ifade veren bir belediye başkanını, bugün koştur koştur gözaltına almak neyin göstergesidir? Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır. Bilinmelidir ki, milletin iradesine yapılan hiçbir müdahale karşılıksız kalmaz. Hukuk dışı yöntemlerle, baskılarla, tehditlerle yapılan bu uygulamalardan en büyük zararı demokrasimiz görecektir. Ancak biz susmayacağız! Hiç kimse de unutmasın: Ekrem Başkanımız yalnız değildir!” şeklinde sözlerini sürdürdü.