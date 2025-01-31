Özel Hastanelerde Kadro Devrine Engel Gelecek

HASTANE DENETİMLERİ YENİLENİYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastane denetimlerini farklı bir yapıya kavuşturduklarını ifade ederek, özel hastaneler yönetmeliğindeki değişiklikle kadro ve yatak devrinin önleneceğini duyurdu.

BEBEK ÖLÜMLERİNE YANLIŞ ALGILAMALAR

Hürriyet’e konuşan Memişoğlu, “Türkiye dünyanın en iyi sağlık hizmeti veren ülkelerinden biri, ancak bebek ölümleri sonrası sanki Türkiye’de bebekler öldürülüyor gibi algı yaratıldı. Dünyada kendi hastasına bakamayan, bir yıl sonraya randevu veren ülkeler bile bunu kullandı. Hatta bilimsel dergilerde bile buna yer verdiler. Oysa bu yanlış bir algı. Asla bebeklerin ölümleri beklenmedi. Ortada bir çete vardı ve bu çete çökertildi. Bu istisnai bir durumdu.” şeklinde değerlendirme yaptı.

ÖNLEMLER VE DENETİM SİSTEMİ

Bakan Memişoğlu, yaşanan çeteleşmenin ardından sektörde sıkı önlemler alındığını belirtti ve şu şekilde devam etti: “Daha önce de olduğu gibi bundan sonra her bebek ölümünü takip edeceğiz. Sistemde kusur varsa bu kusurları ortadan kaldırmak bizim görevimiz. Artık hastane denetim sistemimizi değiştirdik. Ameliyathane, yoğun bakım gibi kritik alanlar için özel bir denetleme rehberi hazırladık. Müfettişlerimiz, hastane işleyişini ve tedavi süreçlerini bütüncül bir şekilde ele alacak. Ayrıca kurduğumuz Denetim ve Değerlendirme Komisyonları marifetiyle olası yöntem hataları tespit edilerek iyileştirmeler yapılacak.”