Özel Hastanelerde Planlı Sezaryan Yok

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİ DÜZENLEMELER YAPTI

Sağlık Bakanlığı, yakın zamanda “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik”te güncellemelere gitti. 19 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bu düzenlemenin ardından bazı medya kuruluşlarında özel hastanelerde planlı sezaryenin yasaklandığına dair haberler yer aldı.

PLANLI SEZARYAN YASAĞI İDDİALARI YALANLANDI

Bu iddialara yönelik açıklama, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapıldı. DMM, sosyal medyada yayımlanan “planlı sezaryen yasaklandı” haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, yönetmeliğin sadece ayakta teşhis ve tedavi yapan tıp merkezlerini kapsadığı, özel hastanelerin bu kapsamda yer almadığı vurgulandı. DMM’nin açıklamasında “Ülkemizde planlı sezaryenin yasaklandığı” iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.

ÖZEL HASTANELERİN DURUMU NETLEŞTİRİLDİ

DMM, 19 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan yönetmelikte özel hastanelerin yer almadığını ve bu kurumların usul ve esaslarının farklı mevzuatlar ile düzenlendiğini belirtti. Planlı sezaryenin yapılamayacağına dair hükmün tıp merkezleri için geçerli olduğunu da ortaya koydu. Bu hükmün tıbbi ve bilimsel gerekçelere dayandığı, aynı zamanda geçmişteki yönetmeliklerde de bulunduğu ifade edildi. Normal doğum süreci sırasında acil sezaryen ihtiyaçlarının ise bu hüküm dışına girdiği belirtildi. Sonuç olarak, Sağlık Bakanlığının özel hastanelerde planlı sezaryeni yasakladığına dair iddiaların gerçek dışı olduğuna dikkat çekildi.