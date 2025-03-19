Özel, İmamoğlu İçin İstanbul’a Davet Yaptı

İKİ SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTILAR

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplamda 106 kişi hakkında başlatılan iki soruşturma kapsamında gözaltı kararı alındı. İmamoğlu’nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’deki İBB binası önünde büyük bir kalabalık toplandı. Dilek İmamoğlu, mikrofonu eline alarak önemli açıklamalarda bulundu. Ardından CHP lideri Özgür Özel’ de konuşmalar yaptı.

DARBENİN ADI VE ÇAĞRILAR

Özgür Özel, yaptığı açıklamada “Olan bitenin bir adı var. Dünden beri olan biten bir darbe girişimidir. 19 Mart darbe girişimidir.” dedi. İmamoğlu için seslenen Özel, “Pazar günü tüm Türkiye’yi Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkmaya davet ediyorum. Geçimsizlikten, geleceksizlikten şikayetçi olan tüm herkesi pazar günü sokağa davet ediyorum. 23 Mart’ta sandık gelecek, Ekrem gelecek, dertler bitecek. 23 Mart’ta baharı getirmeye var mısınız?” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, “Mesele İmamoğlu meselesi değil, tüm milletimizin meselesidir. Artık her geçen gün yıpratılan, sayfaları yırtılıp atılan, her gün işlevsizleştiren bir anayasa tamamen askıdadır. Dün akşam iptal edilen şey, Ekrem İmamoğlu’nun diploması değil, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan herkesin hukuk güvencesi, mal güvencesi ve can güvencesidir. Artık hiçbirimiz elimizdeki tapuya bakıp, evimiz var diyemeyiz.” dedi.

DESTEĞE DAVET

Özel, “Dört gün boyunca İstanbul’da gösteri yürüyüşü, toplantı, toplanmak yasaktır dediler. O kararı alanlara söylüyorum; bu alanı görüyor musun? Biz Ekrem Başkanın arkasına yüzler, binler, on binler, milyonlar ve tüm Türkiye geçeceğiz. O yürüyecek, biz yürüyeceğiz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Bunu kimin yaptığını biliyoruz. ‘İstanbul’u kaybeden, Türkiye’yi kaybeder…’ Kâbusu olan o ses, onu rahat bırakmıyor.” dedi.

HUKUKSUZLUKLARA MARUZ KALMAK

Özgür Özel, “Bükemediği bileği, yargı sopasıyla kırmaya çalışıyor. Bunun için gözünü kin bürümüş birilerini alet ederek yapıyor. Bugün bunu yaptıran Recep Tayyip Erdoğan’dır.” açıklamasında bulundu. Özel, “Tek suçu anketlerde önde çıkmak olduğu için, tek suçu gelecek Cumhurbaşkanı olduğu için bunu yapmak reva mıdır, hak mıdır?” ifadelerini kullandı. Daha sonra, “Sana sesleniyor, seni mertçe bir mücadeleye davet ediyorum.” şeklinde konuşarak, iktidar hedeflerine ulaştıklarını belirtti.

İMAMOĞLU’NA SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI

Dilek İmamoğlu, “Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan sadece Ekrem İmamoğlu değildir. Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan 16 milyonluk İstanbul’un iradesidir. Bugün hepimiz gözaltındayız.” dedi. Sözlerine devam eden İmamoğlu, “Asla yılmayacağız ve pes etmeyeceğiz. Birbirimize kenetlenerek yolumuza pes etmeden devam edeceğiz. Güzel vatanımıza, Atamızın bize emanet ettiği güzel yurdumuza el ele verip birlikte sahip çıkacağız.” dedi.

KUMPAS OPERASYONUNA KARŞI DİRENİŞ

Dilek İmamoğlu, “Bu büyük kumpas operasyonunda yanımızda olun. Alnımız ak, başımız dik. Kabullenmiyoruz. Bunca suçu, bunca suçlamaları, adaletsizlikleri, hukuksuzlukları kabullenmiyoruz. Kabullenirsek demokrasi ölür.” şeklinde uyarıda bulundu.

VATANDAŞLAR SARAÇHANE’YE AKIN ETTİ

Özgür Özel’in çağrısının ardından birçok vatandaş Saraçhane’ye yöneldi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise, “Buradayız, milletin iradesini ablukalara terk etmiyoruz. Ekrem Başkanımıza destek için tüm avukatları cübbeleriyle Vatan’a, tüm İstanbulluları Saraçhane’ye davet ediyorum. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.” diyerek durumu vurguladı.