Özel, İmamoğlu’ndan sonra yorumda bulundu

CHP GENEL BAŞKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İstanbul Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda, ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu 7. kez ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel, belediyelerin yetkilerinin kısıtlanmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti. “Belediyelerin çoğu elindeyken bu düzen iyi, belediyeler elinden gidince; valinin, kaymakamın yetkilerini bir yere koymaya çalışıyorsa bu kabul edilecek bir şey değil” dedi. Özel, yerel yönetimleri güçlendirme çabalarının kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

İMAMOĞLU’NUN YAPTIĞI MÜDAHALELERİ VURGULADI

Özel, “İBB’de geçmiş dönemde Sayıştay’ın çıkardığı şeyler var. Bunu gördüğü gün Ekrem İmamoğlu iç denetim başlatıp olayın üzerine gitmiş, soruşturma başlatmış, suçu ortaya çıkarmaya çalışmış” şeklinde konuştu. Özellikle savcıların, soruşturmalara itirafçılar ekleyerek işleyişi etkileme çabalarını eleştirdi. “Burada savcı denetim yapıp suçlu arıyor detektörle, bu Sayıştay’ın işi” ifadesini kullandı.

DEVLET BEY VE TAYYİP BEY’İN FARKLI AÇIKLAMALARI

Özgür Özel, Türk siyasetinde geçmişte yaşananları gündeme getirdi ve Devlet Bey’in bazı PKK’lıların Suriye’ye geçebileceğine dair ifadelerinde durumu sorguladı. “Devlet Bey’in ifadeleri, Tayyip Bey’in argümanlarını çökertiyor” diyerek iki tarafın farklı açıklamalarda bulunmasının dikkat çekici olduğunu belirtti. Özel ayrıca, “Tayyip Bey diyor ki gidin anlatın pazarlık yok diye. Şimdi taraflar farklı şeyler anlatmaya başladı” şeklinde sözlerini tamamladı.