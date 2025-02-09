Özel, İmamoğlu ve Yavaş Ankara’da Buluştu

CHP LİDERİNDEN ÖNEMLİ PAYLAŞIM

CHP Genel Başkanı Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair bir açıklama yaptı. Özel, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımında şu sözleri söyledi: “Birlikteyiz, hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak.” Paylaşımında ayrıca, görüşmeye ait bir fotoğraf da yer aldı.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Özel’in açıklamaları, partinin birlik ve beraberlik mesajını vurgularken, gelecekteki hedeflerin de altını çiziyor. Bu iş birliği, CHP’nin yerel yönetimlerdeki stratejilerini güçlendirmeyi amaçlıyor ve toplumsal dayanışma çağrısında bulunuyor.