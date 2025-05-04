Özel’in Araç Otoparka Girmedi Mi?

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

İl Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıyla ilgili bir bilgilendirme yaptı. Açıklamada, bazı medya kuruluşlarında yer alan “Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı” ifadesinin gerçekleri yansıtmadığı belirtildi. “İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilmiş ve yürüyerek program alanına gidilmiştir” denildi.

ÖZGÜR ÖZEL SALDIRIYA UĞRADI

Sırrı Süreyya Önder’e veda törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM çıkışında bir saldırıya maruz kaldı. Saldırının faili olarak 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu’nın adı geçiyor. Tengioğlu’nun daha önce çocuklarını öldürmekten sabıkalı olduğu bildiriliyor.