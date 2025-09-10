Özel, Kreş Sayısını 127’ye Yükseltti

ÖZEL’İN KREŞ AÇILIŞI AÇIKLAMALARI

Özgür Özel, İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’nde gerçekleştirilen toplu açılış töreninde, yeni hizmete alınan 16 kreşle birlikte İBB bünyesindeki kreş sayısının 127’ye çıktığını duyurdu. Kadınların sosyal hayata ve istihdama entegrasyonu için çaba gösterdiklerini vurgulayan Özel, bu amaca yönelik olarak kreş açmanın önemli bir adım olduğunu belirtti. Ayrıca, CHP’li belediyelerin bugüne kadar toplam 762 kreş açtığının altını çizen Özel, 1000 kreş hedefine doğru ilerlediklerini ifade etti.

İMAMOĞLU’NUN GELECEĞİ

Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması sonucunda İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun ileride Cumhurbaşkanı olacağına inandığını dile getirdi. Yakın zamanda İBB’nin Şişli’de 16’ncı öğrenci yurdunu açacaklarını aktaran Özel, bu yeni yurtla birlikte Türkiye genelinde CHP’li belediyeler tarafından açılan yurt sayısının 77’ye ulaşacağını belirtti. Tuzla’daki tüm okullara arıtmalı sebillerin yerleştirildiğini de ekleyen Özel, CHP’li yerel yönetimlerin verdikleri sözleri yerine getirdiklerini savundu.

ATATÜRK’E BAĞLANTILI SÖZLER

Özgür Özel, partilileri darbe döneminde bile görülmeyen bir saldırıya karşı savunma yaparken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını taşıdıklarını ifade etti. Atatürk’ün Türkiye’ye Cumhuriyet rejimini kazandırdığını dile getiren Özel, “Tek adam rejiminden Cumhuriyet rejimini getirdi” diyerek, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu yeni anlayışı nasıl geliştirdiğini açıkladı. İkinci bir seçilme olanağına sahip olduklarını vurgulayan Özel, “Sandık var, tek adam bilmez, hepimiz biliriz” ifadesini kullanarak, seçimlerin önemine dikkati çekti. Özellikle İstanbul’daki yerel seçimlerde seçilenlerin değerine vurgu yapan Özel, “Bugün İstanbul’da sandığı kaptırırsan, yarın büyükşehirde, Türkiye genelinde ve Meclis’te de sandığı kaybedersin. Biz bu sandığı tek adamlardan söke söke aldık, bir tek adama vermeyeceğiz. Onun için direniyoruz,” diyerek sözlerini tamamladı.