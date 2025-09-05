Özel Okul Zam Oranı Güncellendi!

ÖZEL OKULLARDA ZAM ORANLARINDA YENİ DÜZENLEME

Bir süredir gündemde olan özel eğitim kurumlarının ücret artışında yapılan değişiklikler belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, okul ücretlerinin hesaplama yöntemini yeniden şekillendirdi. Öncelikle, mevcut uygulama çerçevesinde okul ücretleri, bir önceki yılın ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değerlerine 5 puan eklenerek belirleniyordu. Bu yönteme göre 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için zam oranı yüzde 54,8 olarak belirlenmişti.

YENİ HESAPLAMA YÖNTEMİ

Yeni düzenleme ile birlikte, artık ücret hesaplamasında yalnızca bir önceki yılın Aralık ayındaki ÜFE ve TÜFE ortalaması dikkate alınacak. Önceki yöntemde olduğu gibi ekleme yapılmayacak; bunun yerine hesaplanan oran maksimum 1,05 ile çarpılacak. Örneğin, yıllık ücreti 1 milyon lira olan bir özel okulda, yeni hesaplama yöntemi uygulansaydı, zam oranı yüzde 54,8 yerine yüzde 38,2 olacaktı. Bu durum, velilerin ödemesi gereken tutarın yaklaşık 160 bin lira daha az olmasına neden olacak.

UYGULAMA TARİHİ

Özel okullar, 2026 yılının ocak ayında başlayan ücretlendirmelerinde bu yeni formülü kullanmaya başlayacak. Bu değişiklik, veliler açısından önemli bir tasarruf fırsatı yaratacak.