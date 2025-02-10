Özel Okullara 66 Milyon TL Ceza

TOPLANTIDAN ÇIKAN SONUÇLAR

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bu yılın ilk toplantısında toplam 126,7 milyon lira tutarında ceza yaptırımı uygulamakta kararlı olduğunu açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, çeşitli sektörlerde haksız fiyat artışlarının gözlemlendiği ve bu durumla ilgili ceza uygulamalarının gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

YANGIN GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI ÜZERİNDE DİKKAT

Yangın güvenlik ekipmanlarının fiyatlarında fahiş artış yapıldığı tespit edilen işletmelere toplamda 7 milyon 696 bin 810 TL değerinde idari para cezası uygulandı. Bu önlemler, halkın yangın güvenliği hususlarında daha uygun koşullar altında ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlamayı hedefliyor.

ÖZEL OKULLARA UYGULANAN CEZALAR

Özel okul işletmeleri hakkında haksız kazanç sağlamaktan dolayı 66 milyon 207 bin 800 TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Bu adımlar, eğitim alanında adil ve şeffaf fiyatlandırmanın sağlanması amacıyla, velilerin mağduriyetlerini gidermek ve fırsatçı yaklaşımlara karşı etkili bir mücadele yürütmek için alındı.

PİYASALARDAKİ DENETİMLER

Marketler ve fırın gibi birçok sektörde de haksız fiyat artışlarına karşı sıkı denetimler gerçekleştirildi. Tarifeye aykırı ekmek satışı yapan fırınlar, fahiş fiyatla satış yapan kasaplar ve diğer perakende işletmelere toplamda 52 milyon 824 bin 640 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Bu süreçler neticesinde, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, toplamda 126,7 milyon lira ceza uygulamış oldu.