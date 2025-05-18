Özel Okullara Hayali Not Denetimi

MEB’DEN ÖZEL OKULLARDA DİPLOMA DENETİMİ

2023-2024 eğitim-öğretim döneminde, özel okullara yönelik diploma süreçleri ve “hayali” not denetimleri devam ediyor. Gerçekleştirilen denetimler neticesinde, örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını yerine getirmeyen 403 öğrencinin diplomalarının iptal edildiği bildirildi.

403 ÖĞRENCİNİN MEZUNİYETİ İPTAL

Yapılan denetimlerle, gerçeğe aykırı ve hayali not verildiği belirtilirken, okula tam olarak devam etmeyen öğrencilere mezuniyet verilmesi tespit edildi. Aynı zamanda, okula devam etmemesine rağmen devamsızlık kayıtlarının işlenmediği ve sınavlara katılmadığı halde sahte not girişlerinin yapıldığı belirlenen 398 öğrencinin bir önceki sınıf seviyesine geri alındığı duyuruldu. Bu durum, bu öğrencilerin sınıfta kalmasına sebep oldu.

ÖZEL OKULLARDA FAALİYETLER YASAKLANDI

Denetimlerde derslerin işlenmediği ve devamsızlığın dikkate alınmadığı “hayalet sınıflar” oluşturan 6 özel okulun faaliyetlerine de son verildi. Milli Eğitim Bakanlığının, özel okullardaki eğitim süreçleri ve faaliyetlerine dair denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.