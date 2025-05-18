Özel Okullara Not Denetimi: 403 Diploma İptal!

ÖĞRENCİ DİPLOMA İPTALLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

MEB, özel okullara yönelik diploma süreçlerini ve “hayali” not denetimlerini devam ettiriyor. 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde gerçekleştirilen denetimler sonucunda, kayıt şartlarını sağlamayan ve gerçeğe aykırı olarak hayali notlar verilen 403 öğrencinin diploması iptal edildi. Bu araştırmalar, okula tam olarak devam etmeyen öğrencilerin mezun edilmesine dair bulguları içeriyor.

DEVAMSIZLIĞI UNUTAN DURUM KRİZİ

Ortaokul ve ortaöğretim seviyesinde, okula devamsızlık yapan 398 öğrencinin durumları da dikkat çekiyor. Bu öğrencilerin, okula devam etmediği halde idare tarafından devamsızlık kayıtlarının işlenmediği ve sınavlara katılmadığı belirlenmiş. Bu nedenle, söz konusu öğrenciler bir önceki sınıf seviyesine geri alındı, yani sınıfta kaldılar.

Ayrıca, derslerin işlenmediği ve devamsızlığın göz ardı edildiği “hayalet sınıf” oluşturan 6 özel okulun faaliyetlerine de son verildi. Bakanlık, özel okullardaki eğitim süreçleri ve faaliyetlerle ilgili denetimlerinin devam edeceğini duyurdu.