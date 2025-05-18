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Özel Okullarda 403 Diploma İptal

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ÖĞRENCİ DİPLOMA İPTALLERİ DEVAM EDİYOR

MEB, özel okullara yönelik diploma süreci ve “hayali” not denetimlerini sürdürüyor. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen denetimlerde, örgün ortaöğretim kurumlarına kaydolma şartlarını sağlamayan, yanıltıcı ve hayali notlar alan, okula tam olarak devam etmedikleri halde mezun edilen 403 öğrencinin diploması iptal ediliyor. Ayrıca, okula devam etmemiş olmalarına rağmen idare tarafından devamsızlık kayıtları işlenmeyen ve sınavlara katılmamış öğrencilerin gerçeğe aykırı not girişleri tespit ediliyor. Bu doğrultuda, 398 öğrenci bir önceki sınıf seviyesine geri alındı ve sınıfta kaldı.

DEVAMSIZLIK KAYITLARI İŞLENMEYEN OKULLAR KAPATILDI

Denetimlerin sonuçları doğrultusunda, derslerin işlenmediği ve devamsızlık kayıtlarının dikkate alınmadığı “hayalet sınıf” oluşturan 6 özel okulun faaliyetlerine son veriliyor. Bakanlığın, özel okullardaki eğitim süreçleri ve faaliyetlere ilişkin denetimlerinin devam edeceği bildiriliyor. Bu süreç, eğitim kalitesini artırmak ve gerçeğe aykırı uygulamaların önüne geçmek amacıyla yürütülüyor.

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