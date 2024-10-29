Özel, Resepsiyon’da Katılmayacak Kararını Açıkladı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında bir konuşma yaptı. Bu konuşma esnasında, Beştepe’de gerçekleştirilecek olan resepsiyona katılmamış olmasının nedenini de dile getirdi.

ÇAĞRIYI YAPIP OLUMSUZ YANIT ALDI

Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken Özel, “Sayın Erdoğan’a çağrı yaptım. Çankaya Köşkü’nde bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapalım. Bu çağrıma olumlu bir yanıt gelmedi. Onun için Erdoğan orada biz buradayız. Saray orada Çankaya Köşkü burada. Çok yakında Cumhuriyet kutlamaları burada yapılacak” sözlerini kullandı. Özel, siyasi kavgalara girmeyeceklerini de vurgulayarak, “Gel dendiğinde gelerek koş dendiğinde koşacak bir kez daha Cumhuriyet’i kuracak ülkeyi bu durumdan kurtaracağız” ifadelerini ekledi.

GRUP TOPLANTISINDA ERDOĞAN’A ÇAĞRI YAPTI

Özgür Özel, 15 Ekim’deki grup toplantısında Erdoğan ve Bahçeli’ye seslenerek, “Bu sene Cumhuriyet Resepsiyonu’nu Atatürk’ün vasiyetine, tüm yargı kararlarına rağmen, Atatürk Orman Çiftliği’nin bağrına bir hançer gibi saplanmış o sarayda değil de milletin evinde, Atatürk’ün evinde, gelin Çankaya Köşkü’nde yapın. Hepimizin kabul ettiği, gurur duyduğu Çankaya Köşkü’ne o resepsiyonu taşıyın, 10 yıldır yarattığınız suni tansiyondan, ayrışmadan bu milleti kurtarın” şeklinde çağrıda bulunmuştu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜNDEN YANIT GELDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 21 Ekim’de gerçekleştirilen MKYK toplantısının ardından, Cumhuriyet Resepsiyonu’nun “Milletin evi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde” yapacağını açıkladı. Özel’in çağrısına da “Sayın Özel’in bu resepsiyonlara katılmak için böyle bir şart koşması da siyaseten absürt bir yaklaşım olmuştur” yanıtını verdi.

RESEPSİYONA KATILMAYACAK

CHP Lideri Özgür Özel, çağrısına olumlu bir yanıt gelmediği için saat 19.00’da Cumhurbaşkanlığında düzenlenecek olan resepsiyona katılmayacak.