Özel: Terör ve Mafya ile Mücadeleye Davet

ÇANAKKALE ZAFERİ VE GAZİLERİ UNUTMADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle önemli açıklamalar yaptı. Çanakkale Zaferi’ni kutlarken, gaziler ve şehit aileleriyle dayanışma içerisinde olduğunu belirten Özel, terörle mücadeleden emekli ikramiyelerine kadar uzanan geniş bir yelpazede iktidarı eleştirdi. Partisinin tutarlılığını vurgulayan lider, yeni anayasa ve yargı reformu taleplerini de dile getirdi.

GAZİLER VE ŞEHİTLERE DESTEK

Özel, “Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni kutluyoruz. Bu zafer, vatan sevgisinin ve cesaretin milletimize vasiyetidir. Günümüz kutlu olsun” dedi. Akşam gaziler ve şehit aileleriyle bir araya geleceğini ifade eden Özel, “Onlar bizim değer verdiğimiz büyüklerimiz, kardeşlerimiz ve evlatlarımızdır. CHP olarak 18 kanun teklifimizle bu kesimlere destek için tüm parti gruplarından yardım bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

ADALLETİ ÇANAKKALE’DE SAĞLAYACAK

İliç’teki maden faciasını ve Bolu Kartalkaya konusunu gündemde tutacaklarını söyleyen Özel, “İliç’te Murat Kurum’un imzası çıktı, inkar ettiler ama sonra bakan oldu. Dün duruşmada tek bir kamu görevlisi yargılanmadı. İliç’e adaleti CHP getirecek” şeklinde belirtti. İktidarın çevre ve yargı politikalarını eleştiren lider, bu konuların takipçisi olacağının altını çizdi.

FİLİSTİN VE DIŞ POLİTİKA ELEŞTİRİLERİ

Filistin’deki durumu hatırlatan Özel, Erdoğan’a seslenerek, “Trump’a Filistin’le ilgili ne dedin? ‘One minute’ günlerini anlatıyorsun, ama şimdi bir şey yok. Filistin davasını satıyorsan yazıklar olsun.” diyerek CHP’nin tutarlı duruşunu savundu. Erdoğan’ın dış politikadaki sessizliğini eleştiren Özel, iktidarın bu konudaki tutumunu sorguladı.

TERÖR VE MAFYA İLE MÜCADELE VAADİ

Özel, “Kürt sorununu demokratikleşmeyle çözeceğiz. Terörsüz bir Türkiye istiyoruz, ama mafya terörüne de karşıyız” ifadeleriyle MHP’ye meydan okudu. “Sinan Ateş cinayeti Ankara’nın göbeğinde işlendi. Mafyanın kökünü kazımaya var mısınız?” sorusuyla iktidarın küçük ortağını eleştirdi. CHP’nin terör ve suçla mücadelede tutarlı bir yaklaşım sergilediğini belirtti.

BAYRAMPAŞA VE BALIKESİR’DE YOLSUZLUK İDDİALARI

Bayrampaşa Belediyesi’nde ortaya atılan 1.6 milyon TL’lik naylon fatura iddiasını gündeme getiren Özel, “Dosya savcılığa gitti ama kapağı açılmadı. Neden eski başkanı ifadeye çağırmıyorsunuz?” diyerek sert eleştirilerde bulundu. Balıkesir’deki 104 milyon TL’lik anket ihalesini de eleştirerek, “Seçimi tutturamayan şirkete boşuna para ödendi. Savcılar nerede?” sorusunu yöneltti. İktidarı yargı süreçlerini engellemekle suçladı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ TARTIŞMASI

Emekli ikramiyesi ile ilgili net bir duruş sergileyen Özel, “3 bin lira değil, en az 22 bin lira olmalı. 4 bin lirada biz yokuz” ifadelerini kullandı. “14 bin lira maaşla geçim zor. Bayramda emeklilerin boynu bükük kalmasın” diyerek iktidara bir çağrı yaptı ve CHP’nin asgari ücret talebini yineledi.