“Özel, Yerlikaya’ya: Derhal Çekilin.”

İÇİŞLERİ BAKANI’NA DOĞRUDAN SÖYLEM

Özel, sosyal medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yönelik sert açıklamalarda bulundu. “Sayın İçişleri Bakanı, ne ben ne partimden bir başka yönetici insanları sokağa, şiddete davet etmiyor. Partimizin üyelerini kendi binasına almayan, insanları sokakta bırakan, böyle yaparak bir güvenlik sorunu yaratan, kanunsuz emirle devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz” dedi.

KENDİ EVİMİZE ABLUKA

Aynı zamanda, “İl Başkanlığımız, Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir, evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür. Millet sizden, algı operasyonu değil, devlet adamlığı bekliyor. İşinizi yapın, hukuka uyun, derhal evimizin önünden çekilin” ifadelerini kullandı. Bu sözlerle hem partisinin konumunu savundu hem de hukukun izlenmesi gerektiğini vurguladı.

ÇATIŞMALARDAN KAÇINMA VURGUSU

Son olarak, “Ben kimsenin burnu kanamasın diye üstüme düşeni yapıyorum, siz de yapın” diyerek, toplumda yaşanacak olası bir çatışmada sorumlu tutulmak istemediğini söyledi. Açıklamalarıyla, demokratik haklarını savundu ve güvenlik sorunlarına dikkat çekti.