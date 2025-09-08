Özel, Yerlikaya’ya Derhal Çekilin Dedi

İÇİŞLERİ BAKANI’NA YANIT

Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya doğrudan seslendi. “Sayın İçişleri Bakanı, ne ben ne partimden bir başka yönetici insanları sokağa, şiddete davet etmiyor” dedi. Bu açıklamasında dikkat çeken bir nokta da, partilerinin üyelerini kendi binalarına almayan ve bunu yaparak güvenlik sorunu yaratanların İçişleri Bakanlığı olduğunu belirtti. “Kanunsuz emirle devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz” ifadesini kullandı.

ALTI ÇİZGİ ÇEKİLEN SINIRLAR

Ayrıca, İl Başkanlıklarının Cumhuriyet Halk Partililerin evi olduğunu vurgulayarak, “evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür” şeklinde bir uyarıda bulundu. “Millet sizden, algı operasyonu değil, devlet adamlığı bekliyor” diyerek, Bakan’dan hukuka uymasını ve derhal evlerinin önünden çekilmesini istedi.

ETKİ VE SORUMLULUK

Son olarak, “Ben kimsenin burnu kanamasın diye üstüme düşeni yapıyorum, siz de yapın” diyerek, şiddetten kaçınmak için sorumluluk alması gerektiğini yineledi. Özellikle mevcut durumun olumsuz sonuçlara yol açmaması için gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.