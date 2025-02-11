Özgecan Aslan’ın Anısına Şiddetle Mücadele Etkinliği

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELEDE SEMBOL İSİM: ÖZGECAN ASLAN

Kadına şiddetle mücadelenin önemli simgelerinden biri olan Özgecan Aslan, ölümünün 10. yılında anıldı. Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te hayatını kaybeden 19 yaşındaki kızlarının Mersin Şehir Mezarlığı’ndaki melek figürlü anıt mezarını anne Songül ve baba Mehmet Aslan ziyaret etti. Aile yakınları ve vatandaşların katıldığı anma etkinliğinde, Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ziyaretçiler, Aslan’ın mezarına çiçekler bıraktı.

ACILARI HÂLÂ TAZE

Mehmet Aslan, gazetecilere verdiği demeçte, şiddetin önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, “10. yılda artık sevgi, barış, adalet olsun istiyoruz. Kadınlar katledilmesin.” şeklinde konuştu. Anne Songül Aslan da kadınların canlarının yanmamasını istediklerini belirterek, “Acımız ilk günkü gibi. 10 yıl geçti fakat acımız dinmedi, dinmeyecek. Hak, hukuk, adalet istiyoruz. Özge’mden sonra en az 5 bin kadın öldürüldü, çocuklarımız öldürülüyor.” ifadelerini kullandı.

KATLEDİLDİĞİ ANLATILDI

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, 11 Şubat 2015 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledildi. Sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, mahkeme sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ahmet Suphi Altındöken, 11 Nisan 2016’da Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkum tarafından öldürüldü.