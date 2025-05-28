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Özgür Özel, Ahmet Davutoğlu’nu ağırladı

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SİYASİ PARTİLERİN GÖRÜŞME TRAFİĞİ SÜRÜYOR

CHP, siyasi partilerin görüşme trafiği devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir araya geldi.

ÖZEL DAVUTOĞLU’NU AĞIRLADI

Özel, partinin yöneticileri ile beraberken; Davutoğlu da işbirliği yaptığı heyetle ziyarette bulundu. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

GÜNDEME İLİŞKİN KONULAR DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmenin içeriğine dair detay paylaşılmadı, ancak iki liderin ülke gündemindeki gelişmeleri değerlendirdiği bilgisi edinildi.

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