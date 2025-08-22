Özgür Özel, AK Parti’den yanıtsız kalmadı

ÖMER ÇELİK’TEN CHP’YE CEVAP

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında kullandığı “AK Parti gibi bir organize kötülük örgütünün içine sığındı” ifadelerine sert bir yanıt verdi. Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda “CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok ciddi bir siyasi navigasyon problemi yaşıyor” dedi. Çelik, Özel’in AK Parti’ye “organize kötülük örgütü” dediğini, ardından da CHP’ye söylemesi gereken sözleri AK Parti’ye yönlendirdiğini belirtti. Özel’in siyasi kelimeler ve kavramlar konusundaki yerini şaşırma performansını vurguladı.

CHP’nin GEÇMİŞİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Ömer Çelik, “Çok partili hayata geçtiğimizden beri demokrasi karşıtı organize işler CHP’den sorulur” açıklamasında bulundu. Cuntaları destekleyen ve milli iradeyi sabote eden yapıların adresinin CHP olduğunu ifade etti. Ek olarak, milletin oyunu hedefleyen “organize demokrasi düşmanlığı”nın CHP siyaseti ile markalaştığına dikkat çekti. Çelik, Özgür Özel’in CHP ile ilişkilendirilmiş konularda partilerini karıştırmasının hadsizlik olduğunu belirtti. Ayrıca, “Organize kötülük”lerin nerede olduğunu görmek istiyorsa, siyasi navigasyonunu güncellemesi gerektiğini söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Silivri Cezaevi çıkışında gazetecilere açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun “imar rantı” iddialarına yönelik olarak şunları belirtti: “Yani buyursun açıklasın. Kuşadası falan bir iki şey söyledi. Eğer açıklayabileceği bir şey varsa açıklasın ama kimseye kara çalmasın.” Özel, Çerçioğlu’yla ilgili geçmişte yaptığı iyi yorumlara da göndermede bulunarak, “Düne kadar iyi dediğine ‘Beni İzmir’e Büyükşehir adayı yap, yerime bu arkadaşı Aydın’a yap’ dediği kişiye laf söylüyor” dedi.

Özgür Özel, AK Partinin “organize kötülük örgütünün içine sığınmış” olduğunu dile getirerek, “Bizim korkumuz yok. Bu parti korkusuzların partisi” şeklinde konuştu. Aydın’da yaptığı bir mitingde “Özlem istifa” sloganlarıyla sürekli kesildiğini vurgulayarak, Çerçioğlu’na karşı büyük bir miting gerçekleştiğini ifade etti. “Allah kimseyi onun düştüğü duruma düşürmesin” diyerek, Çerçioğlu’nun durumu hakkında eleştirilerde bulundu.