Özgür Özel, AKM’den Saldırıya Uğradı

CHP GENEL BAŞKANI BİR SALDIRIYA UĞRADI

Sırrı Süreyya Önder’e düzenlenen veda törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, törenin ardından AKM önünde bir saldırıya uğradı. Bu olay, katıldığı önemli etkinlik sonrası gerçekleşti.

SALDIRININ DETAYLARI

Henüz net bilgi verilmedi ancak saldırının üzerinden bir süre geçtikten sonra, güvenlik yetkilileri tarafından incelenmelere başlandı. Özgür Özel’in sağlık durumu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Olay yerinde toplanan kalabalık, durumu öğrenmeye çalıştı.