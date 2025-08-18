Özgür Özel, Aydın’daki Mitinge Çağırdı

AÇIKLAMALAR VE ÇAĞRI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Aydın’daki mitinge davet yaptı. Özel, “Bugün efeler diyarı Aydın’dayız! Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle, korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alana kadar, bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız” sözleriyle katılımcılara seslendi.

CHP’nin Aydın mitingi, 18 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00’de Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenecek. Özel’in açıklamasında, kısa bir süre önce CHP’den ayrılıp AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na dolaylı bir gönderme yapması dikkat çekti. “Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle buluşacağız” ifadesi, Çerçioğlu’nun siyasi tercihleri ile doğrudan ilgili olarak değerlendirildi.