Gündem

Özgür Özel, Aydın’daki Mitinge Çağırdı

ozgur-ozel-aydin-daki-mitinge-cagirdi

AÇIKLAMALAR VE ÇAĞRI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Aydın’daki mitinge davet yaptı. Özel, “Bugün efeler diyarı Aydın’dayız! Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle, korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alana kadar, bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız” sözleriyle katılımcılara seslendi.

CHP’nin Aydın mitingi, 18 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00’de Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenecek. Özel’in açıklamasında, kısa bir süre önce CHP’den ayrılıp AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na dolaylı bir gönderme yapması dikkat çekti. “Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle buluşacağız” ifadesi, Çerçioğlu’nun siyasi tercihleri ile doğrudan ilgili olarak değerlendirildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Ali Şen Yoğun Bakıma Alındı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, 86 yaşında yoğun bakıma alındı. Kendisinin konuşamadığı ve tanıyamadığı öne sürüldü.
Gündem

Navigasyon Hatası Kapadokya’da Araçta Sorun Yarattı

Nevşehir'de bir sürücü, navigasyon hatası nedeniyle peribacalarının arasında ilerlediği anları cep telefonuyla görüntüledi. Bu ilginç durum dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.