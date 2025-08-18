Özgür Özel, Aydın Mitingine Davet Etti

ÖZGÜR ÖZEL’İN ÇAĞRISI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı bir duyuru ile Aydın’daki miting için halka çağrıda bulundu. Özel, “Bugün efeler diyarı Aydın’dayız! Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle, korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alana kadar, bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız” şeklinde ifadeler kullandı.

AYDIN MİTİNGİ DETAYLARI

CHP’nin Aydın mitingi 18 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00’de Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleştiriliyor. Özel’in yaptığı paylaşımda, kısa bir süre önce CHP’den istifa edip AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na isim vermeden gönderme yapması dikkat çekti. “Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle buluşacağız” sözleri, doğrudan Çerçioğlu’nun siyasi tercihlerini hedef aldığı şeklinde yorumlandı.