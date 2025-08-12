Özgür Özel: Bahçeli’nin Çağrısı Kıymetli

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL GAZİ DERNEKLERİYLE BULUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da şehit ve gazi derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Özel, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM’de kurulan komisyonda bu derneklerin temsil edilmesinin gerekliliğine dikkat çekti. CHP’nin komisyonda yer almasına yöneltilen eleştirilere de yanıt veren Özel, “Eleştiri alıyoruz, eleştirileri göğüslüyoruz. Neden? Yarın öbür gün daha fazla kan akmasın, terör bitsin, kaynaklar doğru yerlere kullanılsın diye.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Siyasi hayatımızı sizin derneklerinizde adım atmışız, bir yanlış olursa son adımı da orada atarız.” ifadelerini kullandı.

KOMİSYONUN ÇALIŞMA SÜRECİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin, “milletten gizli pazarlık yapılmaması için” komisyonda yer aldığını belirten Özgür Özel, komisyon bu çerçevede çalıştığı sürece yer almaya devam edeceklerini anlattı. Özel, şehit aileleri ve gazilerin de komisyonda temsil edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

DEVLET BEY’İN ÇAĞRISI KIYMETLİ

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, CHP’li belediyelere yönelik soruşturma ve kovuşturmaların bir an önce sonuçlanması yönündeki çağrısını değerlendirdi. “Devlet Bey’in çağrısı kıymetli.” diyen Özel, “Adli tatil bitince iddianame verilmeli ve yargılama safhasına geçilmelidir.” şeklinde konuştu.

DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Bahçeli, önceki gün yaptığı açıklamada, belediye davaları ve hukuki soruşturmalarla ilgili bir çağrıda bulunmuştu. Bahçeli, “Türkiye’nin ağırlaşan, belediyeler başta olmak üzere pek çok alanda yoğunlaşan hukuki davalardan süratle kurtulması, sonuçta adaletin eksiksiz tecellisi sağlanmalıdır.” demişti.