Özgür Özel, Boykot Listesini Duyurdu

ÖZGÜR ÖZEL’DEN GÖSTERİYE DESTEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalar çerçevesinde 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının sonucu olarak bir kez daha Saraçhane’de toplanan kalabalığa konuştu.

MEDYAYA BOYKOT ÇAĞRISI

Özel, daha önce Saraçhane’deki protestoları yayınlamayan medya kuruluşlarını boykot etmekle tehdit etti ve bu kez spesifik firmaların isimlerini vererek boykot çağrısı yaptı. “Saraçhane’yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün” diyerek yaptığı açıklamada, “Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim, ama bunu sakın EspressoLab’ten içmeyin. Bundan sonra Espressolab’e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!” ifadelerini kullandı. Ayrıca, D&R yerine idefix gibi alternatiflerin artık olmadığını belirterek, gençlerin taleplerine dikkat çekti.

FİRMALARA ELEŞTİRİLER

Özel, “İstiklal’de Demirören AVM var biliyor musunuz, karşı kaldırımdan geçin… Kilim Mobilya diye bir şey varmış, parayı sizden kazanıyormuş, haberi saraya yapıyormuş. O kilime kim basıyorsa o kilime sahip çıksın. Kilim Mobilya’yı evinize sokmayın.” diyerek çeşitli firmalara yönelik eleştirilerde bulundu. Gençlerin “Ülker, Ülker, Ülker” dediğini vurgulayarak, benzin istasyonları arasında artık Türk Petrol’ün yer almadığını ifade etti. Gaz almak için alternatiflerin bulunduğunu, ancak TRT’ye dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

ETS’YE DİKKAT ÇAĞRISI

“Bayram geliyor, uçak bileti, otobüs bileti, otel ETS’den sakın ha!” diyerek, ETS’nin faaliyetlerine yönelik eleştirisini sürdürdü. Özel, “ETS’yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok!” diyerek katılımcılara güçlü bir mesaj verdi. Değerlendirmeleri, serbest bir tartışma ortamında katılımcılara önemli uyarılarda bulundu.