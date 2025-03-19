Özgür Özel: “Bu Bir Darbedir”

İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde sabah saatlerinde gözaltına alındı. Bu operasyon, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik geniş bir soruşturmanın parçası olarak gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’dan İstanbul’a ulaşarak Saraçhane’de basın mensuplarının karşısına geçti ve sert açıklamalarda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç örgütü liderliği” ve “terör örgütüne yardım” iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu ile birlikte toplamda 106 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Operasyonun sabah saatlerinde büyük bir gizlilikle gerçekleştiği ve çok sayıda belediye çalışanının da gözaltına alındığı bilgisi verildi.

CHP GENEL BAŞKANINDAN DARBE İDDİASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının hemen ardından İBB binasına giderek kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Özel, “Bu, sadece bir operasyon değil, aynı zamanda bir darbedir. İstanbul’un iradesine saldırdılar.” ifadelerini kullandı ve ekledi: “Belediyemizin çalışanları, bilim insanları ve iş insanları gözaltına alındı ve hukuka aykırı muameleye maruz bırakıldı. Yapılanlar, bir yönetim değişikliği değil, milletin iradesine darbedir.”

ÇAĞRI YAPTI: SARAÇHANE’DEYİZ

Açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu süreci yönlendirdiğini öne süren Özel, “Bu millet, devletine saygı duyar ama milletin önüne devlet dikilirse millet kazanır. Bu kez de millet kazanacaktır.” dedi. CHP, olay ardından gelen destek mesajlarının arttığını belirtti ve Özel, “Buradayız, bir yere ayrılmıyoruz. Nerede olalım diyen herkesi Saraçhane’ye bekliyoruz.” şeklinde çağrıda bulundu.