Özgür Özel: “Bu Bir Darbedir”

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde sabah saatlerinde gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik kapsamlı bir soruşturmanın parçası olarak gerçekleştiriliyor.

GÖZALTILAR VE SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “suç örgütü liderliği” ve “terör örgütüne yardım” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplamda 106 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen bu gizli operasyonda, birçok belediye çalışanının da gözaltına alındığı bildirildi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SERT AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İBB binasında kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Özel, “Bu, sadece bir operasyon değil, aynı zamanda bir darbedir. İstanbul’un iradesine saldırdılar.” şeklinde konuştu ve devamında, “Belediyemizin çalışanları, bilim insanları ve iş insanları gözaltına alınırken hukuka aykırı bir şekilde muameleye maruz bırakıldı. Yapılanlar, bir yönetim değişikliği değil, milletin iradesine darbedir.” ifadelerine yer verdi.

CHP’NİN STANDARTLARI VE DESTEK ÇAĞRISI

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu süreci yönlendirdiğini iddia etti. “Bu millet, devletine saygı duyar, ama milletin önüne devlet dikilirse millet kazanır. Bu kez de millet kazanacaktır” diyen Özel, olayın ardından gelen destek mesajlarına da dikkat çekti. “Buradayız, bir yere ayrılmıyoruz. Nerede olalım diyen herkesi Saraçhane’ye bekliyoruz” çağrısında bulundu.