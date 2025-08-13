Özgür Özel, Çerçioğlu’nu eleştirdi!

ÖZGÜR ÖZEL’İN ZİYARETİ VE AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Silivri’de Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçeceğine dair iddialarla ilgili görüşlerini paylaştı. İBB soruşturması kapsamında tutuklanan ve sonradan itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’ın en çok çalıştığı belediyenin Aydın olduğunu belirten Özel, “Aziz İhsan Aktaş’ın Türkiye’de en çok çalıştığı birinci belediye Aydın. Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı belediyeleri içeri tıkın demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar, yargılanır” şeklinde konuştu.

CHP VE AK PARTİLİLER ÜZERİNE YORUMLAR

Açıklamalarına devam eden Özel, “Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı herkesi CHP’li ise suçlu değilse dokunulmaz kabul ettiniz. AK Partilileri ellemiyorlar” dedi. Özel, Özlem Çerçioğlu ile ilgili olarak, “Şimdi yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu’na Aziz İhsan Aktaş’la çalışmışsınız ya, içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir” ifadelerini kullandı.

AYDIN’IN GELECEĞİ HAKKINDAKİ İDDİALAR

Özlem Çerçioğlu’nun suçsuz olduğunu savunarak, içeride haksız yere yatan insanların varken bu duruma sessiz kalmasının eleştirildiği konuşmasında, “Tayyip Erdoğan böyle mi alacaksın Aydın’ı? Yazıklar olsun. Yine alacağım Aydın’ı” dedi. Çerçioğlu’nun “Ya içeri atıl, ya AK Parti’ye katıl” formülüyle AK Parti’ye katılacağının beklendiğini söyleyen Özel, “Yazıklar olsun öyle aydınlanmaya. AK Parti’nin kara düzeni” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN İŞARETLERİ

Öte yandan, Özel’den birkaç dakika önce konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüden yarın partilerine yeni katılımların olacağını belirtti. Erdoğan, salondaki katılımcılara “Ne kadar Aydın var burada?” şeklinde bir soru yöneltmesi, Özlem Çerçioğlu’nun katılımına yönelik iddiaları güçlendirdi.