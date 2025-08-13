Özgür Özel, Çerçioğlu’nu uyardı!

Özgür Özel Silivri’de Ekrem İmamoğlu’nu Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Silivri’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında iddialarda bulundu. Özel, İBB soruşturması kapsamında tutuklanıp itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’ın en fazla çalıştığı belediyenin Aydın olduğunu aktardı. “Aziz İhsan Aktaş’ın Türkiye’de en çok çalıştığı birinci belediye Aydın. Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı belediyeleri içeri tıkın demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar, yargılanır” ifadelerini kullandı.

CHP’li Suçlu, AK Partili Masum

Özel, açıklamalarını sürdürerek, “Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı herkes CHP’li ise suçlu değilse dokunulmaz kabul ettiniz. AK Partilileri ellemiyorlar” dedi. Özlem Çerçioğlu’na yönelik sert çıkışında, “Şimdi yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu’na, Aziz İhsan Aktaş’la çalışmışsınız, ya içeri atıl ya da gel partime katıl” şeklinde konuştu.

Aydın’ı Tekrar Kayıt Altına Alacak

Özel ayrıca, “Özlem Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia edip bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip Tayyip Erdoğan böyle mi alacaksın Aydın’ı. Yazıklar olsun. Yine alacağım Aydın’ı” diyerek Aydın’ın yeniden CHP kontrolüne geçeceğini belirtti.

AK Parti’nin Düzenine Eleştiri

Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılması hakkında, “Ya içeri atıl, ya AK Parti’ye katıl formülüyle Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti’ye aydınlatacakmış. Yazıklar olsun öyle aydınlanmaya. AK Parti’nin kara düzeni” yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Açıklama

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özgür Özel’in açıklamalarından dakikalar önce kürsüde, partilerine katılımların olacağını belirtti. Erdoğan, salondakilere “Ne kadar Aydın var burada?” sorusunu yönelterek, bu iddiaları güçlendirdi.