Özgür Özel, CHP ile özdeşleşmiş durumda

AK PARTİ’DEN ÖZGÜR ÖZEL’E CEVAP

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında yaptığı eleştiri ile ilgili açıklamada bulundu. Çelik, yaptığı paylaşımda Özgür Özel’in “AK Parti gibi bir organize kötülük örgütünün içine sığındı” ifadelerine tepki gösterdi. Çelik, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok ciddi bir siyasi navigasyon problemi yaşıyor. Özgür Özel, Ak Parti’mize ‘organize kötülük örgütü’ demiş ve yine adresi şaşırarak CHP’ye söyleyeceği sözleri Ak Parti’mize söylemiş” şeklinde konuştu. Çelik, CHP’nin uzun süredir anti-demokratik eylemlerine atıfta bulunarak, “Oysa çok partili hayata geçtiğimizden beri demokrasi karşıtı organize işler CHP’den sorulur” ifadelerini kullandı. Çelik, “Özgür Özel’in CHP ile özdeşleşmiş konulara partimizi karıştırması hadsizliktir. ‘Organize kötülük’lerin nerede olduğunu görmek istiyorsa, siyasi navigasyon güncellemesi yapması yeterli olacaktır” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Özgür Özel, Silivri Cezaevi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ‘imar rantı’ iddialarıyla ilgili bazı sözler sarf etti. Özgür Özel, Çerçioğlu’na yönelik eleştirilerde bulunarak, “Yani buyursun açıklasın. Kuşadası falan bir iki şey söyledi. Eğer açıklayabileceği bir şey varsa açıklasın ama kimseye kara çalmasın. Düne kadar iyi dediğine ‘Beni İzmir’e Büyükşehir adayı yap, yerime bu arkadaşı Aydın’a yap’ dediği kişiye laf söylüyor” diyerek, Çerçioğlu’nun durumunu eleştirdi. Ayrıca, “Bu parti korkusuzların partisi ama kendinden emin olmayanların, korkanların ve o korkuyla birlikte parti değiştirenlerin durumunu Aydın’da meydan tetkik etti” ifadelerini kullandı. Özgür Özel, Aydın’da yapılan mitingde halkın Çerçioğlu’na karşı büyük bir tepki gösterdiğini belirterek, “Arkada belediye binası, onu oturtanların hepsi onun istifasını istiyor. İğne atsan yere düşmeyecek Aydın tarihinin en büyük mitingi kendisine karşı yapılmış” şeklinde konuştu.