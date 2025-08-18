Gündem

Özgür Özel, CHP mitingine çağrı yaptı

ozgur-ozel-chp-mitingine-cagri-yapti

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AYDIN MITİNGİ ÇAĞRISI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Aydın’daki miting için davet yaptı. Özel, “Bugün efeler diyarı Aydın’dayız! Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle, korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alana kadar, bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız” şeklinde açıklamalarda bulundu.

AYDIN MITİNGİ TARİHİ VE YERİ

CHP’nin Aydın mitingi, 18 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00’de Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleşecek. Özel’in açıklamasında, kısa süre önce CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na dolaylı bir atıf yapması dikkat çekiyor. “Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle buluşacağız” ifadeleri, Çerçioğlu’nun siyasi tercihlerini hedef alan bir yorum olarak algılandı.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Türkiye’de En Yüksek Hanehalkları İstanbul’da

2023 yılına ait sosyoekonomik seviye araştırmasına göre, en düşük seviye Çamoluk'ta, en yüksek seviye ise Çankaya'da tespit edildi.
Gündem

Memur Zammı İçin Görüşme Bekleniyor

Memur ve emekli memurların toplu sözleşme süreci sürerken, hükümet bu akşam son teklifini açıklayacak. Görüşme saat 18.30'da gerçekleştirilecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.