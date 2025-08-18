Özgür Özel, CHP mitingine çağrı yaptı

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AYDIN MITİNGİ ÇAĞRISI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Aydın’daki miting için davet yaptı. Özel, “Bugün efeler diyarı Aydın’dayız! Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle, korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alana kadar, bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız” şeklinde açıklamalarda bulundu.

AYDIN MITİNGİ TARİHİ VE YERİ

CHP’nin Aydın mitingi, 18 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00’de Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleşecek. Özel’in açıklamasında, kısa süre önce CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na dolaylı bir atıf yapması dikkat çekiyor. “Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle buluşacağız” ifadeleri, Çerçioğlu’nun siyasi tercihlerini hedef alan bir yorum olarak algılandı.