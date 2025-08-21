Özgür Özel Ciddi Siyasi Problemler Yaşıyor

ÇELİK’TEN ÖZGÜR ÖZEL’E TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında kullandığı, “AK Parti gibi bir organize kötülük örgütünün içine sığındı” sözlerine yanıt verdi. Çelik, X hesabında yaptığı paylaşımda Özgür Özel’in ciddi bir “siyasi navigasyon” sorunu yaşadığını ifade etti. Özel’in AK Parti’yi “organize kötülük örgütü” olarak nitelendirdiğini ve CHP’ye ait olan eleştirileri Ak Parti’ye yönelttiğini belirtti.

CHP’NİN TARİHİ KÖTÜLÜKLERİ

Çelik, “Özgür Özel, siyasi adreslerin ve kavramların yerini şaşırma konusunda büyük bir başarı gösteriyor. CHP yönetimi için kullanması gereken tanımları, adresi şaşırarak Ak Parti için kullanıyor” dedi. Çok partili hayata geçildiğinden beri CHP’nin demokrasi karşıtı eylemlerinin tartışılmaz bir gerçek olduğunu vurguladı. Cunta destekleyen ve milli irade üzerinde yapılan sabotajlarla anılanların CHP olduğunu belirten Çelik, “Milletin oyunu hedef alan organize demokrasi düşmanlığı CHP siyaseti olarak markalaşmıştır” şeklinde konuştu.

ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI VE CEVAPLAR

Özgür Özel, Silivri Cezaevi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ‘imar rantı’ iddialarıyla ilgili şunları söyledi: “Buyursun açıklasın. Eğer açıklayabileceği bir şey varsa açıklasın ama kimseye kara çalmasın. Düne kadar iyi dediğine ‘Beni İzmir’e Büyükşehir adayı yap, yerime bu arkadaşı Aydın’a yap’ dediği kişiye laf söylerken dikkat etmelidir. Bilgisi, belgesi olan her şeyi açıklayacak.” Özel, “Zaten AK Parti gibi bir organize kötülük örgütünün içine sığınmış” diyerek, korkusuz olduklarını belirtirken, partinin eleştirilerine yönelik bir meydan okuma yapmış oldu. Özlem Çerçioğlu’na karşı yapılan büyük mitinge atıfta bulunarak, mitingdeki “Özlem istifa” sloganlarının durumu daha da dramatikleştirdiğini aktardı.