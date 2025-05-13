Özgür Özel: Çözüm Yeri Meclis Olmalı

ÖZGÜR ÖZEL’DEN PKK AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK’nın silah bırakma açıklaması üzerine değerlendirmelerde bulundu. Özel, “Terör bitecekse, kan duracaksa biz varız ama sürecin şeffaf ve katılımcı yürütülmesi gerekiyor, adres de Meclis olmalı.” şeklinde konuştu. NOW TV’de gerçekleştirilen röportajda, PKK’nın açıklamasındaki Lozan Barış Antlaşması’na yönelik ifadeleri de eleştirdi.

MECLİS’TE KOMİSYON KURULMALI

Özel’in açıklamaları arasında, “Hiç kimse dışlanmadan bu işin yürütülmesi lazım bunun için yer Meclis’tir. TBMM’de bir komisyon kurulmalı.” ifadeleri öne çıktı. Anayasa değişikliği tartışmalarına da değinen Özgür Özel, “Biz anayasa değişikliğinde yokuz diye ilk günden söyledik” dedi. Bunun yanı sıra, “Çünkü anayasa değişikliği farklı pazarlıkları gündeme getiren tuhaf ve samimiyet sorgulatan bir mesele.” ifadesini kullandı.

LOZAN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Günümüzde bu sorunun çözülmesi için en gerekli olanın kanunları oluşturmak ve mevcut kanunları doğru bir şekilde uygulamak olduğunu belirten Özgür Özel, “Kelime kelime müzakere edilen bir süreçte Türkiye Cumhuriyeti ile soykırım yan yana getirilebiliyorsa Lozan’a laf edilebiliyorsa bunu muhataplık ilişkisi içinde olanlar cevaplayacak.” dedi. Son olarak, metne Lozan ile ilgili ifadelerin girmesine ses çıkarmayanları da eleştirerek, “Bunu muhatapları yanıtlayacak.” şeklinde ekledi.