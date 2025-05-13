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Özgür Özel: Çözüm Yeri TBMM Olmalı

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ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK’nın silah bıraktığını duyurmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. “Terör bitecekse, kan duracaksa biz varız ama sürecin şeffaf ve katılımcı yürütülmesi gerekiyor, adres de Meclis olmalı.” diyen Özel, bu sürecin Meclis çatısı altında gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

MECLİS’İN ÖNEMİ

Özel, PKK’nın açıklamasındaki Lozan Barış Antlaşması ile ilgili ifadelere de tepki gösterdi. “Hiç kimse dışlanmadan bu işin yürütülmesi lazım bunun için yer Meclis’tir. TBMM’de bir komisyon kurulmalı.” ifadesini kullanan Özel, anayasa değişikliği önerilerine de karşı çıktığını belirtti. “Çünkü anayasa değişikliği farklı pazarlıkları gündeme getiren tuhaf ve samimiyet sorgulatan bir mesele.” dedi.

KANUNLARIN ÖNEMİ

Özgür Özel, günümüzde bu sorunun çözümü için gerekenin yasal düzenlemeler yapmak ve mevcut kanunların doğru bir şekilde uygulanması olduğunu söyledi. Ayrıca, “Kelime kelime müzakere edilen bir süreçte Türkiye Cumhuriyeti ile soykırım yan yana getirilebiliyorsa Lozan’a laf edilebiliyorsa bunu muhataplık ilişkisi içinde olanlar cevaplayacak.” şeklinde konuştu. Bu bağlamda, metne buna ses çıkarmayanlara da sorular yönelteceklerini belirtti.

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