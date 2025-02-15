Özgür Özel: Cumhurbaşkanlığına Aday Değilim

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Salihli ilçesini ziyaret ederek belediye ve partisinin ilçe başkanlığına gitti. Yerel seçimlerde devraldıkları birçok belediyenin borç yükü ile geldiğini belirten Özel, Türkiye’nin ilerleyişi için Avrupa Birliği ve İskandinav ülkelerine yönelmesi gerektiğini ifade etti.

MUASIR MEDENİYET HEDEFİ

Özel, partisinin ilçe başkanlığında gerçekleştirdiği konuşmada, muasır medeniyet seviyesinin Avrupa Birliği ve İskandinav ülkeleri olduğunu belirtti. Türkiye’nin gelişimi için bu ülkelere yönelmesi gerektiğini vurgulayan Özel, iktidarın eleştirilerine vatandaşların istek ve taleplerini ön planda tutarak yanıt verdiklerini söyledi. “Bana en kötü sözleri söylediler. Ben onlara, emeklinin tarihin en kötü durumunda olduğunu anlattım. Bize en ağır hakaretleri ettiler. Biz en zor şartlarda geçim mücadelesi veren asgari ücretlileri konuştuk. Kutuplaşmaya karşı seçmenle kucaklaştık, onları duymadık” dedi.

CHP ilçe başkanlıklarının ülkedeki 182 bin sandığa sandık görevlisi atadığını ifade eden Özel, seçim tatbikatı yapacaklarını duyurdu. “Mayıs sonu gibi bir sabah 05.30’da kalkacak bütün sandık görevlileri. Seçim varmış gibi okula gidecek. Okul görevlisinin elindeki şifreyi girecek. Temsili sonuç tutanağı olacak, fotoğrafını genel merkeze yollayacak. Tam bir seçim tatbikatı yapacağız. Tatbikata katılmayan askeri, orduya katıp da büyük bir mücadele vereceğimiz seçim günü taşımayacağız. Tatbikata gelenler sandık görevlisi olacaklar, gelmeyenleri değiştireceğiz. Partinin programı hazırlanıyor” şeklinde bilgi verdi.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Özel, cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıkladı ve süreci şu şekilde anlattı: “Ben aday değilim, partinin bir adayı olacak. Doğru adayı nereden bulacağız, anketlere bakacağız. Anketlerde çok önemli iki isim var. İkisi de kazanıyor ama oradaki kararı ben tek başıma versem ‘Niye ben değil de o?’ Zaten kurultayda söz vermiştim, ‘cumhurbaşkanı adayını ön seçimle’ belirleyeceğiz diye. Mansur Başkan ve Ekrem Başkanımız da bu sürece destek veriyor. Hep birlikte anlaşarak, el ele, omuz omuza çıktık.”