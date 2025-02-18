Özgür Özel: Darbe İttifakına Boyun Eğmeyiz

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadelere yer verdi. Özel, Türkiye’nin bir sonraki cumhurbaşkanını hedef alan bir “darbe ittifakı” bulunduğunu iddia ederek, “Dimdik ayaktayız, bu darbeye teslim olmayız” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve partisinin geleceği hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, Türkiye siyasetinde yürütülen bir “darbe planı” olduğunu savundu.

BİRİKME VE BİRLİK MESAJI

Özel, partisinin ve muhalefetin bölünmesine izin vermeyeceklerine dikkat çekerek, örgütüne birlik vurgusu yaptı. Parti içindeki tartışmalarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özel, ön seçim talebini yönetime hedef alan girişimlere karşı çıkacaklarını belirtti. “Ön seçim yapmayalım diye partimizin yönetimine göz dikenlere teslim olmayız” diyen Özel, parti içinde olası çatlaklara karşı sert bir duruş sergiledi.

Muhalefetin parçalanmasına izin vermeyeceklerini belirten Özel, “Bu partiyi böldürtmeyiz, muhalefeti böldürtmeyiz. Hep beraber yürüyoruz, iktidarı alacağız” şeklinde net bir mesaj verdi. Özgür Özel’in bu açıklamaları, siyasette yeni bir tartışma ortamını gündeme getirdi. CHP liderinin darbe ittifakı iddiaları, siyasi kulislerde yankı yaratırken, iktidar cephesinin nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyor.