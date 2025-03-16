Özgür Özel: Demirtaş Özgür Olmalıdır

ÖZGÜR ÖZEL’DEN DEMİRTAŞ’A DESTEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Cezaevi’nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın geçtiğimiz hafta yayımlanan yazısına Cumhuriyet gazetesinde yorumlarda bulundu. Özel, Demirtaş’ın “Türkiye Cumhuriyeti hepimizin devletidir” sözlerine değer vererek, deneyimli siyasetçinin barış ve huzur sürecine katkısının önemine dikkat çekti ve özgürlüğü için çağrıda bulundu.

DEMİRTAŞ’IN DESTEKLENMESİ KRİTİK

Özel, Demirtaş’ın yazısını “büyük bir memnuniyetle” okuduğunu söyleyerek, “Demirtaş’ın ‘Cumhuriyeti demokratikleştirme görevi hepimizindir’ ifadesiyle, CHP’nin yıllardır savunduğu ‘Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sahibi olmayı teklif ediyorum’ vizyonuna verdiği destek için teşekkür ediyorum” dedi. Özel, bu yaklaşımın Türkiye’nin demokratikleşme sürecine önemli bir katkı sağladığını vurguladı ve yazının barış ile huzur mesajlarını ön plana çıkardığını ifade etti.

MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİ GEREKİYOR

Türkiye’nin Ortadoğu’daki zor döneminde huzur ve barışa ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Özel, “Demirtaş gibi deneyimli ve başarılı bir siyasetçinin aktif katkıları çok değerli olacaktır. Bunun için yaşadığı mağduriyetin sonlandırılması gereklidir” ifadelerini kullandı. Adalet Bakanlığı’na seslenen CHP lideri, “AİHM’nin verdiği kararı temel alarak yeniden yargılama işlemleri hızlıca başlatılmalı ve Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır” çağrısında bulundu. Özel, bu adımın demokratikleşme için yeni bir başlangıç olacağına inandığını belirtti.

HAPİSTEKİ SİYASETÇİLER SÜRECE ENGEL OLUR

CHP olarak ülkenin sorunlarının çözümünü demokratikleşmede gördüklerini aktaran Özel, “Aydınların, aktivistlerin, meslek örgütü temsilcilerinin, seçilmiş siyasetçilerin, akademisyenlerin ve gazetecilerin hapiste tutulması, Türkiye’ye ve sürece fayda sağlamaz” ifadesini kullandı. Demirtaş’ın özgürlüğünün, bölgede istikrar ve ülkede demokratikleşme için bir fırsat sunabileceğini savundu.

ATATÜRK’ÜN İLKELERİ BİZİ YOL GÖSTERİYOR

Özel, demokrasi ve barış taleplerinin kişisel siyasi hedefler için istismar edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. “Sorunların çözümü, mevcut anayasayı ihlal eden yaklaşımlara son vermek ve demokratikleşme için gerekli düzenlemeleri hayata geçirmekle mümkündür” diyen Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin yol gösterici olduğunu ifade etti. CHP’nin, Cumhuriyet değerlerine bağlılıkla adalet ve demokrasi mücadelesine devam edeceğini de sözlerine ekledi. Haberin tamamını buradan okuyabilirsiniz.