Özgür Özel: Demirtaş Özgürlüğüne Kavuşmalı

ÖZGÜR ÖZEL’DEN DEMİRTAŞ’A DESTEK MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın geçtiğimiz hafta yayımlanan yazısı üzerine Cumhuriyet gazetesine açıklamalarda bulundu. Özel, Demirtaş’ın “Türkiye Cumhuriyeti hepimizin devletidir” ifadesini överek, bu deneyimli siyasetçinin barış ve huzur sürecine katkısının önemine vurgu yaptı. Özel, Demirtaş’ın özgürlüğüne kavuşması için çağrıda bulundu.

DEMİRTAŞ’IN YAZISI, DEMOKRATİKLEŞMEYE KATKI SUNUYOR

Özel, Demirtaş’ın yazısını “büyük bir memnuniyetle” okuduğunu aktararak, “Demirtaş’ın ‘Cumhuriyeti demokratikleştirme görevi hepimizindir’ ifadesi ile, CHP’nin yıllardır savunduğu ‘Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sahibi olmayı teklif ediyorum’ vizyonuna verdiği destek için teşekkür ediyorum” dedi. Bu yaklaşımın, Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde önemli bir katkı sağladığını belirtirken, yazının barış ve huzur mesajlarını öne çıkardığını ifade etti.

MAĞDURİYETİN SONU BULMASI GEREKİYOR

Türkiye’nin Ortadoğu’daki zor döneminde huzur ve barışa ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Özel, “Demirtaş gibi deneyimli ve başarılı bir siyasetçinin aktif katkıları çok değerli olacaktır. Bunun için yaşadığı mağduriyetin sonlandırılması gereklidir” dedi. Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulunan CHP lideri, “AİHM’nin verdiği kararı temel alarak yeniden yargılama işlemleri hızlıca başlatılmalı ve Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır” açıklamasını yaptı. Özel, bu adımın demokratikleşme için yeni bir başlangıç olacağına inandığını vurguladı.

HAPİSTEKİ SİYASETÇİLERİN DURUMU SORUN OLDU

Özel, CHP olarak ülke sorunlarının çözümünü demokratikleşmede gördüklerini belirtti. “Aydınların, aktivistlerin, meslek örgütü temsilcilerinin, seçilmiş siyasetçilerin, akademisyenlerin ve gazetecilerin hapiste tutulması, Türkiye’ye ve sürece fayda sağlamaz” diyen Özel, Demirtaş’ın özgürlüğünün bölgede istikrar ve ülkede demokratikleşme için bir fırsat yaratacağını savundu.

ATATÜRK’ÜN İLKELERİNE BAĞLILIK VURGUSU

Özel, demokrasi ve barış taleplerinin siyasi hedefler için istismar edilmesine izin vermeyeceklerini belirtti. “Sorunların çözümü, mevcut anayasayı ihlal eden yaklaşımlara son vermek ve demokratikleşme için gerekli düzenlemeleri hayata geçirmekle mümkündür” diyen Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin yol gösterici olduğunu ifade etti. CHP’nin, Cumhuriyet değerlerine bağlılıkla adalet ve demokrasi mücadelesini sürdüreceğini ekledi.