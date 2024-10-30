“Özgür Özel’den Ahmet Özer’e Sert Tepki”

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SERT AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in PKK üyeliği nedeniyle gözaltına alınmasına sert bir tepki gösterdi. Özel, “Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne oyunun parçası oluruz, ne de size teslim oluruz” diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

SİYASİ KUMPAS İDDİASI

Özgür Özel, Sözcü TV aracılığıyla yaptığı değerlendirmede, gözaltının siyasi bir kumpas olduğunu savundu. Partisinin bu tür operasyonlara karşı duracağını belirten Özel, adaletin ve hukukun yanında olduklarını ifade etti. “Ne oyunun parçası oluruz, ne de size teslim oluruz” sözleriyle duruşunu netleştirdi.

AHMET ÖZER’İN GÖZALTINA ALINMA NEDENLERİ

Ahmet Özer’in gözaltına alınma sebebi, terör soruşturması çerçevesinde PKK ve KCK ile bağlantılı olduğu iddialarıdır. Özer için, terör örgütü üyeliği suçu işlendiği ve teknik izleme ile banka hesabının incelendiği bilgisi kamuoyuna yansıdı. Bu süreçte, kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı bildirildi.

PKK üyeliği iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Özer’in evinde ve Esenyurt Belediyesi’nde yapılan aramalar devam ederken, İstanbul başsavcılığı Özer hakkında dikkati çeken iddialarda bulundu. ANKA’nın aktardığına göre, savcılık, Özer’in PKK lideri Abdullah Öcalan tarafından “demokratik özerklik projesinde görevlendirildiğini” ve bu konuyla ilgili belgelerin Kandil’e ulaştırıldığı iddialarını ortaya koydu. Ayrıca, terör örgütü bağlantılı kişilerle çok sayıda telefon görüşmesinin bulunduğunun altı çizildi.

AHMET ÖZER KİMDİR?

Ahmet Özer, 2019 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak Esenyurt Belediye Başkanı olarak seçilmiş bir isimdir. CHP’nin öne çıkan figürlerinden biri olarak, görev süresince birçok projeye öncülük etti ve İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biri olan Esenyurt’un yönetimini üstlendi. 1960 yılında Van’da doğan Özer, eğitimini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı ve burada birincilikle mezun oldu. Akademik kariyerini sosyoloji ve siyaset felsefesi alanlarında yaptığı iki yüksek lisans ile sürdürdü. ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi’nde eğitim gören Özer, 1999’da doçent unvanını, 2023 yılında ise profesör unvanını aldı. Şu anda Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

ÖZER’İN ÇALIŞMALARI VE YAYINLARI

Ahmet Özer, Güneydoğu Anadolu ve sosyal yapısı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır. “GAP ve Sosyal Değişme”, “Modernleşme ve Güneydoğu”, “Kentleşme ve Yerel Yönetimler” gibi eserleri, toplumsal değişim, sosyolojik analizler ve yerel yönetim konularında önemli katkılar sunuyor. Bunun yaninda, “Şehrivan” adında bir romanı da mevcuttur.