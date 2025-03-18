Özgür Özel’den Çanakkale Zaferi Mesajı

ÇANAKKALE ZAFERİ’Nİ KUTLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çanakkale Zaferi’ni kutlayarak gaziler ve şehit ailelerine dayanışma mesajı veren Özel, terörden emekli ikramiyesine ve İliç faciasından Filistin meselesine kadar birçok konuda iktidarı eleştirdi. Özel, CHP’nin tutarlılığını vurgularken, yeni anayasa ve yargı reformu taleplerini de gündeme taşıdı.

GAZİLER İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

Özel, “Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni kutluyoruz. Bu zafer, vatan sevgisinin ve cesaretin milletimize vasiyetidir. Günümüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı. Akşam gaziler ve şehit ailelerle iftarda bir araya geleceğini belirten Özel, “Onlar bizim değer verdiğimiz büyüklerimiz, kardeşlerimiz ve evlatlarımızdır. CHP olarak 18 kanun teklifimizle bu kesimlere destek için tüm parti gruplarından yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İLİÇ’TEN HESAP SORULACAK

İliç’teki maden faciası ve Bolu Kartalkaya meselesini gündemde tutacaklarını vurgulayan Özel, “İliç’te Murat Kurum’un imzası çıktı, inkar ettiler ama sonra bakan oldu. Dün duruşmada tek bir kamu görevlisi yargılanmadı. İliç’e adaleti CHP getirecek” dedi. İktidarın çevre ve yargı politikalarını eleştiren Özel, bu konuların takipçisi olacaklarının altını çizdi.

FİLİSTİN MESELESİNE TEPKİ

Özel, Gazze’deki ateşkesi hatırlatarak Erdoğan’a seslendi: “Trump’a Filistin’le ilgili ne dedin? ‘One minute’ günlerini anlatıyorsun, ama şimdi bir şey yok. Filistin davasını satıyorsan yazıklar olsun.” CHP’nin Filistin konusundaki tutarlı duruşunu savunan Özel, Erdoğan’ın dış politikada sessiz kaldığını iddia etti.

TERÖR VE MAFYA İLE MÜCADELE VURGUSU

Özel, “Kürt sorununu demokratikleşmeyle çözeceğiz. Terörsüz bir Türkiye istiyoruz, ama mafya terörüne de karşıyız” diyerek MHP’ye meydan okudu. “Sinan Ateş cinayeti Ankara’nın göbeğinde işlendi. Mafyanın kökünü kazımaya var mısınız?” sorusuyla iktidarın küçük ortağını eleştirdi. CHP’nin terör ve suçla mücadelede tutarlı olduğunu belirtti.

YOLSUZLUK İDDİALARI

Bayrampaşa Belediyesi’nde 1.6 milyon TL’lik naylon fatura iddiasını gündeme getiren Özel, “Dosya savcılığa gitti ama kapağı açılmadı. Neden eski başkanı ifadeye çağırmıyorsunuz?” dedi. Balıkesir’de ise 104 milyon TL’lik anket ihalesini eleştirerek, “Seçimi tutturamayan şirkete boşuna para ödendi. Savcılar nerede?” diye sordu. İktidarı yargı süreçlerini engellemekle suçladı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ TALEBİ

Emekli ikramiyesi hakkında Özel, “3 bin lira değil, en az 22 bin lira olmalı. 4 bin lirada biz yokuz” diyerek net bir duruş sergiledi. “14 bin lira maaşla geçim zor. Bayramda emeklilerin boynu bükük kalmasın” ifadeleriyle iktidara çağrı yaptı ve CHP’nin asgari ücret talebini yineledi.