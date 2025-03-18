Özgür Özel’den CHP’de Olağanüstü Toplantı Kararı

DİPLOMA SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan ‘usulsüz diploma’ soruşturmasında dikkat çekici bir aşamaya gelindi. Yapılan resmi açıklamaya göre, İmamoğlu’nun diploması iptal ediliyor.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bu konu hakkında ilk defa Cumhuriyet gazetesine açıklamalarda bulundu. Özel, “Bu alınan karar, hem kararı alanların İstanbul Üniversitesi gibi 1453 yılından beri faaliyette olan bir kurumun tarihine bir kara leke olarak geçmiştir. Ama kimse enseyi karartmasın” dedi. Özel, sürecin bir idari işlem olduğuna dikkat çekerek, “İdari yargı bakımından zaman geçirilmeden hak aranacak. Kararın iptal edileceğine ben inanıyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi’nin benzer durumlarda, kişinin kendi suçu olmaması halinde iptal edilen diplomaların geri verilmesi yönünde bir karar aldığını hatırlattı. “Ekrem Başkan’dan önceki yıl birçok kişiye bu imkan sağlanmış. 28 kişiyle ilgili toplu bir karar alınıyor. Biz bunun idari yargıdan döneceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Özel, genel başkan olarak bu konuya dair verdiği yanıtta, “1 milyon 750 bin üyemiz, Pazar günü sandık başına daha büyük bir inançla, daha büyük bir şevkle, daha büyük bir motivasyonla giderek Cumhurbaşkanı adaylarının arkasında duracaktır. Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Hep birlikte arkasında olacağız. Bizi bu organize kötülük çetesi yenemeyecek” ifadelerini kullandı.