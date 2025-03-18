Özgür Özel’den CHP’de Toplantı Açıklaması

İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan ‘usulsüz diploma’ soruşturmasında önemli bir gelişme meydana geldi. Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun diplomasının iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

KARARIN ETKİLERİ VE CEVAP

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, konuya dair ilk yorumunu Cumhuriyet gazetesine yaparak şu ifadeleri kullandı: “Bu alınan karar, hem kararı alanların İstanbul Üniversitesi gibi 1453 yılından beri faaliyette olan bir kurumun tarihine bir kara leke olarak geçmiştir. Ama kimse enseyi karartmasın. Sonuçta bu bir idari işlem ve ne baskılarla bu kararın alındığını biliyoruz.” Özel, ayrıca idari yargıda zaman kaybetmeden hak aranacağını ve kararın iptal edileceğine inandığını belirtti.

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN GÜVENCE

Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi’nin benzer bir durumda iptal edilen diplomanın geri verilmesiyle ilgili bir karar verdiğini de hatırlattı. “Ekrem Başkan’dan önceki yıl birçok kişiye bu imkan sağlanmış. 28 kişiyle ilgili toplu bir karar alınıyor.” diyerek, idari yargının bu kararı geri döneceğine dair inancını yineledi.

ÜYELERİN DESTEK ÇAĞRISI

Özel, “Kimse enseyi karartmasın. Buna cevabı ben Genel Başkan olarak bu kadar veriyorum. 1 milyon 750 bin üyemiz, Pazar günü sandık başına daha büyük bir inançla, daha büyük bir şevkle, daha büyük bir motivasyonla giderek Cumhurbaşkanı adaylarının arkasında duracaktır. Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Hep birlikte arkasında olacağız. Bizi bu organize kötülük çetesi yenemeyecek.” ifadelerini kullandı.