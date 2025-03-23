Özgür Özel’den Dikkat Çeken İddia

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI SONRASI GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun terör ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmasının sonrasında önemli gelişmeler meydana geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partilerine kayyum atanma ihtimaline karşı olağanüstü kurultay yapma kararı aldıklarını duyurdu.

KILIÇDAROĞLU’NA ADAYLIK İDDİASI

CHP’nin 15 gün içerisinde olağanüstü kurultay gerçekleştireceği ifade edildi ve çok ilginç bir iddia gündeme geldi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu kurultayda yeniden genel başkanlığa aday olabileceği öne sürüldü. Ancak konuya dair ne Kılıçdaroğlu’ndan ne de CHP yetkililerinden resmi bir açıklama gelmedi.

ÖZEL’DEN İLGİNÇ CEVAP

CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilme sürecinde Saraçhane’deki İBB yerleşkesinde basın toplantısı düzenledi. Bu açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla alakalı bir soru almıştı. “Daha ciddi soru varsa yanıtlayayım” ifadesiyle dikkat çeken Özel, “magazinle meşgul olacak ruh halinde değilim” yanıtını vererek konuyu kapattı.