Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu Açıklaması

ÖZGÜR ÖZEL’DEN İFADELER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Çağlayan Adliyesi’nde açıklamalarda bulundu. Özel, “Tek suçu Recep Tayyip Erdoğan’ı yenmek olduğu için tutuklandı. İki kumpasla karşı karşıyayız. Terör iddiasından tutuklama talebi reddedildi ama diğer dosyadan tutuklanmasına karar verdiler” dedi.

KAYYUM ATAMA İHTIMALİ ÜZERİNE VURGULAR

İstanbul’un iradesine kayyum atama ihtimalinin ortadan kalkması açısından önemli olduğunu belirten Özel, “Başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için hem hukuki hem toplumsal itirazlar yapılacak” şeklinde konuştu.

Özel, “Dört gündür Ekrem İmamoğlu için onların sokakları meydanları. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında kilometrelerce kuyrukta bekleyen insanların bu sevgisi ve güveni düşü değil. Halka rağmen kimseye kumpas kurup onu oyun dışına itemezsiniz. Görevini sorumluluktan yardım alamazsınız” ifadelerini kullandı.