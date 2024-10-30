Özgür Özel’den Erdoğan’a Tepki Açıklamaları

ÖZGÜR ÖZEL’DEN BELEDİYE BAŞKANI’NA VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla bu sabah gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Öğretmen atamalarında uygulanan mülakat sistemine karşı olan Özel, “Bu illet çözülmeli. Eğitim ve işçi sendikalarını güçlendireceğiz” dedi. Ayrıca, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda yapılan düzenlemelere tepki göstererek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Milli Eğitim Akademisi” uygulamasıyla çok sayıda öğretmen adayının mağdur olduğunu ifade etti. Özel, “Organize kötülük merkezine dönüşen Milli Eğitim Bakanlığı yönetimi, 1 milyon diplomaya kapkaç yapmıştır. Büyük bir emek hırsızlığı ile karşı karşıyayız” diye konuştu. Özellikle Türkiye’de sendikalaşma oranlarının oldukça düşük olduğuna dikkat çeken Özel, “Örgütlenmenin artmasının destekçisiyiz” ifadesini kullandı.

GÖZALTINA ALMAYA TEPKİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına dair açıklamalarda bulunan Özel, “Belediyeye kapıyı kırarak girdiler. Avukatıyla bile görüştürmediler” dedi. Devamında, “İzni kim veriyor? Başsavcı. Başsavcı kim? Akın Gürlek. Düne kadar bakan yardımcısıydı. Kimin başı vurulacaksa Akın Gürlek (İstanbul Başsavcısı) orada. Seyyar giyotin gibi. Şimdi İstanbul’da.” diyerek iktidara seslendi. Özel, “O piyonu, o seyyar giyotini oradan alın. Kendilerini nasıl yönetmesi gerektiğini Esenyurt halkı mı karar verecek Akın Gürlek mi?” ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜRLERİNE YANIT

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine teşekkür etmesine ise yanıt verdi. Özel, “O sorunun olup olmadığını oturup Meclis’te konuşmak lazım. Ben Meclis’i adres gösteriyorum. Sen Öcalan’a Meclis’i adres gösteriyorsun. Bana teşekkür etmeniz beni dinlemediğiniz manasına geliyor. Milyonlar anladı bir sen anlayamamışsın. Teşekkür önemli ama bir meseleyi bir kişinin özgürlüğü ile özdeşleştirmek sorunu görmeyen bir önermedir.” dedi. Özellikle, “Bir kişiyi aktörleştirip bana teşekkür ederseniz, Öcalan odaklı bu durumu sürdüreceğinizi gösterir. Bu demokratik değil, doğru da değil.” şeklinde düşüncelerini dile getiren Özel, “Ben Meclis’in merkez olduğu şeffaf adil bir süreçten yanayım.” diyerek önemli bir vurguda bulundu.

Özel sözlerini, “Benim dediklerimi anlamadığınız geçmişte Abdullah Öcalan’la konuştuğunuzu gösteriyor. Ben şehit annelerinin ve gazilerin gözlerinin içine bakamayacağım olmadık meselelerle gündemi değiştirmeyeceğim.” diyerek tamamladı.