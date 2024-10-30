Özgür Özel’den Erdoğan’a Teşekkür Yanıtı**

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AHMET ÖZER AÇIKLAMALARI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında açıklamalarda bulunuyor. Öğretmen alımlarında uygulanan mülakat sistemine sert eleştirilerde bulunan Özel, “Bu illet çözülmeli. Eğitim ve işçi sendikalarını güçlendireceğiz” şeklinde konuştu. Öğretmenlik Meslek Kanunu’na yönelik eleştirilerde bulunarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Milli Eğitim Akademisi” uygulamasının milyonlarca öğretmen adayını mağdur ettiğini ifade etti. Özel, “Organize kötülük merkezine dönüşen Milli Eğitim Bakanlığı yönetimi, 1 milyon diplomaya kapkaç yapmıştır. Büyük bir emek hırsızlığı ile karşı karşıyayız” dedi.

SENDİKA VE ÖRGÜTLENMEYE DESTEK

Eğitim alanındaki sorunlar kadar işçi sendikalaşma oranının Türkiye’de son derece düşük olduğuna dikkat çeken Özel, “Örgütlenmenin artmasının destekçisiyiz” diye belirtti. “Ne sermayeye düşmanız ne de işçilerin örgütlenmesinin karşısındayız” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANINA YAPILAN MUAMELE

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasını eleştiren Özel, “Belediyeye kapıyı kırarak girdiler. Avukatıyla bile görüştürmediler” dedi. Özel, “İzni kim veriyor? Başsavcı. Başsavcı kim? Akın Gürlek. Düne kadar bakan yardımcısıydı. Kimin başı vurulacaksa Akın Gürlek (İstanbul Başsavcısı) orada” şeklinde konuştu. İktidara seslenen Özel, “O piyonu, o seyyar giyotini oradan alın. Kendilerini nasıl yönetmesi gerektiğini Esenyurt halkı mı karar verecek Akın Gürlek mi?” diye sordu.

TEŞEKKÜR VE MECLİS AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine teşekkür etmesine yanıt veren Özel, “O sorunun olup olmadığını oturup Meclis’te konuşmak lazım” dedi. Özel, “Ben Meclis’i adres gösteriyorum. Sen Öcalan’a Meclis’i adres gösteriyorsun. Bana teşekkür etmeniz beni dinlemediğiniz manasına geliyor” diyerek eleştirilerini sürdürdü. Özgür Özel, “Bir kişiyi aktörleştirip bana teşekkür ederseniz, Öcalan odaklı bu durumu sürdüreceğinizi gösterir. Bu demokratik değil, doğru da değil” ifadelerini kullandı.

Özel, şehit annelerinin ve gazilerin gözleri önünde konuyu gündem değiştirmek istemediğini vurgulayarak, “Harcanan para bugün bizim konuştuğumuz emeklinin emekçinin bulamadığı paranın milyon katı. Her şey bir yana bir annenin gözyaşını dindirmek bir siyasetçinin en önemli anıdır” şeklinde konuştu.