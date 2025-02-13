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Özgür Özel’den Gültekin Uysal’a Ziyaret

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CHP VE DEMOKRAT PARTİ GÖRÜŞMESİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı parti genel merkezinde ziyaret etti. İki lider, yaklaşık 45 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi ve ardından basın toplantısında bir araya geldi.

KONGRELERİ İLE GÜVEN TAZELEDİLER

Özel, ziyaretinin ardından basında yaptığı açıklamada, “Kasım ayında gerçekleştirdikleri kongreleri ile güven tazelediler” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Kendilerini kutlamak ve içinde bulunduğumuz zorlu süreçte hem varlıklarıyla, hem değerlendirmeleriyle CHP’nin karşı karşıya olduğu ve maalesef hukukun, adalet sisteminin alet edildiği bir saldırı karşısında gösterdikleri dostça dayanışma için kendilerine teşekkür etme imkanı buldum” şeklinde bir teşekkürde bulundu.

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