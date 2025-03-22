Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu İddiası Açıklaması

İMAMOĞLU’NA GÖZALTILAR SONRASI GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından yaşananlar dikkat çekiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partilerine kayyum atanabileceğini belirterek, bu durumu engellemek için olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu.

KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞI GÜNDEMDE

CHP’nin 15 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmeyi planladığı belirtiliyor. Bu süreçte dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı; eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayda yeniden genel başkanlığa aday olabileceği öne sürüldü. Ancak ne Kılıçdaroğlu ne de CHP kanadından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.

ÖZEL’İN CEVABI DİKKAT ÇEKTİ

CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildiği sırada İstanbul’daki İBB yerleşkesinde basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili soruya ilginç bir yanıt verdi. “Daha ciddi soru varsa yanıtlayayım. Magazinle meşgul olacak ruh halinde değilim.” diyerek yanıtladı.