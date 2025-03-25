Özgür Özel’den Mehmet Şimşek’e Sert Eleştiri

CHP GRUP TOPLANTISINDA MEHMET ŞİMŞEK’E YÖNELİK SERT ELEŞTİRİLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş’taki Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen grup toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasının MASAK raporları üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e ağır eleştirilerde bulundu. Özel, “MASAK, Mehmet Şimşek’e bağlı bir kurumdur. Bu rezaleti kurumuna alet etmiştir. Bu adamın ekonomist olarak da insan olarak da güvenilebilecek hiçbir yanı yoktur. Dünya bunu böyle bilsin. Mehmet Şimşek budur. Kimse bunları adamdan, ekonomistten saymasın. Mehmet Şimşek’in itibarı yerin dibindedir” sözleriyle Şimşek’in itibarını sorguladı.

İSTİFA TARTIŞMALARI VE ÖZGÜR ÖZEL’DEN CİDDİ ELEŞTİRİLER

Özgür Özel, Saraçhane’de düzenlediği basın toplantısında, “Mehmet Şimşek güya istifa etmemek için zor duruyormuş. ‘İğne ile kazıyorum, kürekle kapatıyorlar’ diyormuş. Mehmet Efendi istifa etmezsen hatırım kalır. İstifa etsen ne yazar, etmesen ne yazar? Mehmet Efendi’nin iki yılda biriktirdiği 42.8 milyar doların 26 milyarını üç günde yakmışlar” diyerek, Şimşek’in mali durumunu eleştirdi.

MEHMET ŞİMŞEK’TEN CEVAP

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Özgür Özel’in yaptığı sert eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Şimşek, “Görevimizin başındayız” ifadesiyle devam ettiklerini belirtirken, “Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin” diyerek açıklama yaptı.